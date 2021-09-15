انتقل الى المحتوى
البث الحي
18:06

من برنامج: المسائية

لماذا حذف موقع مدى مصر حواره مع البرلماني السابق أنور السادات؟

أجرى موقع مدي مصر حوارا مع محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح الذي يتولى مع الأمن المصري إطلاق سراح بعض المعتقلين، لكن الحوار حذِف بعد نشره بساعات.
15/9/2021-|آخر تحديث: 15/9/202102:24 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية
(الجزيرة)

بوليتيكو: الإدارة الأمريكية تحجب عن مصر جزءا من المساعدات العسكرية

31:08
(الجزيرة)

وزير الخارجية الأفغاني يناشد العالم مساعدة بلاده

19:22
(الجزيرة)

روسيا تنفي وجود صعوبات بخطة إنشاء قاعدة بحرية في السودان

17:55
(الجزيرة)

وقفات لدعم الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال

15:50
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية
(الجزيرة)

بوليتيكو: الإدارة الأمريكية تحجب عن مصر جزءا من المساعدات العسكرية

31:08
(الجزيرة)

وزير الخارجية الأفغاني يناشد العالم مساعدة بلاده

19:22
(الجزيرة)

روسيا تنفي وجود صعوبات بخطة إنشاء قاعدة بحرية في السودان

17:55
(الجزيرة)

وقفات لدعم الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال

15:50
شاهد المزيد

حول هذه القصة

من برنامج: المسائية

النائب محمد أنور السادات: ملف حقوق الإنسان في مصر يحتاج للمراجعة

استضافت حلقة المسائية النائب السابق في مجلس الشعب المصري محمد السادات للحديث عن ملف حقوق الإنسان في مصر وما إذا كان يتوقع انفراجه قريبة فيه، حيث ما زالت السلطات المصرية تقمع بشدة كل الحقوق والحريات.

المزيد من البرامج

بوليتيكو: الإدارة الأمريكية تحجب عن مصر جزءا من المساعدات العسكرية

(الجزيرة)

وزير الخارجية الأفغاني يناشد العالم مساعدة بلاده

(الجزيرة)

روسيا تنفي وجود صعوبات بخطة إنشاء قاعدة بحرية في السودان

(الجزيرة)

وقفات لدعم الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

الأسير محمود العارضة: أنا المسؤول عن عملية الفرار من جلبوع وهكذا أعاد الاحتلال اعتقالنا (فيديو)

أسير جلبوع محمود العارضة يخضع لتحقيق قاس منذ اللحظة الأولى لإعادة اعتقاله (مواقع التواصل)

الأسير محمد العارضة: تجولت في شوارع بلادي المحتلة وأكلت “الصبر” لأول مرة منذ 22 عاما (فيديو)

الأسير محمد العارضة (مواقع التواصل)

كيف تميز بين أعراض القولون العصبي والأمراض الأخرى؟ مع الحكيم يجيب ويقدم النصائح (فيديو)

عائشة الشاطر تلتقي زوجها لأول مرة منذ 3 سنوات وصورة لها تصدم المصريين (فيديو)

صورة عائشة الشطر قبل الاعتقال وبعده(مواقع التواصل)