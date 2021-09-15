استضافت حلقة المسائية النائب السابق في مجلس الشعب المصري محمد السادات للحديث عن ملف حقوق الإنسان في مصر وما إذا كان يتوقع انفراجه قريبة فيه، حيث ما زالت السلطات المصرية تقمع بشدة كل الحقوق والحريات.
18:06
من برنامج: المسائية
لماذا حذف موقع مدى مصر حواره مع البرلماني السابق أنور السادات؟
أجرى موقع مدي مصر حوارا مع محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح الذي يتولى مع الأمن المصري إطلاق سراح بعض المعتقلين، لكن الحوار حذِف بعد نشره بساعات.
15/9/2021-|آخر تحديث: 15/9/202102:24 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية
شاهد المزيد