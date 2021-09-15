لماذا حذف موقع مدى مصر حواره مع البرلماني السابق أنور السادات؟

استضافت حلقة المسائية النائب السابق في مجلس الشعب المصري محمد السادات للحديث عن ملف حقوق الإنسان في مصر وما إذا كان يتوقع انفراجه قريبة فيه، حيث ما زالت السلطات المصرية تقمع بشدة كل الحقوق والحريات.