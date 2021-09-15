روسيا تنفي وجود صعوبات بخطة إنشاء قاعدة بحرية في السودان

قال رئيس أركان الجيش السوداني الفريق محمد عثمان الحسين، إن بلاده بصدد مراجعة الاتفاقية العسكرية مع روسيا بما فيها القاعدة العسكرية على البحر الأحمر، حيث لم تعرض الاتفاقية على المجلس التشريعي.