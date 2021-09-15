قال رئيس أركان الجيش السوداني الفريق محمد عثمان الحسين، إن بلاده بصدد مراجعة الاتفاقية العسكرية مع روسيا بما فيها القاعدة العسكرية على البحر الأحمر، حيث لم تعرض الاتفاقية على المجلس التشريعي.
17:55
من برنامج: المسائية
روسيا تنفي وجود صعوبات بخطة إنشاء قاعدة بحرية في السودان
نفت روسيا وجود صعوبات بشأن خطتها لإنشاء قاعدة عسكرية بحرية لها في السودان، وقالت إن الاتفاق قائم برغم بعض الأمور التي أدت إلى تأخير إنشاء القاعدة في بورتسودان على البحر الأحمر.
15/9/2021-|آخر تحديث: 15/9/202102:28 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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