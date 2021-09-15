بوليتيكو: الإدارة الأمريكية تحجب عن مصر جزءا من المساعدات العسكرية

سلطت المسائية الضوء على التعاون المستمر بين النظام المصري وشركات العلاقات العامة في واشنطن على مدار السنوات العشر الماضية، وكشفت وثائق وزارة العدل الأمريكية عن تفاصيل تعاقد نظامه مع عدد منها.