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من برنامج: المسائية

بوليتيكو: الإدارة الأمريكية تحجب عن مصر جزءا من المساعدات العسكرية

نقلت صحيفة بوليتيكو الأمريكية تصريح مسؤول أمريكي، قال إن إدارة الرئيس جو بايدن قررت حجب جزء من المساعدات العسكرية عن مصر بسبب مخاوف تتعلق بوضع حقوق الإنسان في البلاد، وفرض قيود على المساعدات المتبقية.
15/9/2021-|آخر تحديث: 15/9/202102:26 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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نواب في الكونغرس الأمريكي يطالبون بالإفراج عن ناشطي المبادرة المصرية

طالب 37 نائبا بالكونغرس الأمريكي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإطلاق سراح قيادات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من دون قيد ولا شرط، ووقف الاعتقالات وإنهاء حملة التشهير ضد المنظمات الحقوقية في مصر.

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