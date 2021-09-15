سلطت المسائية الضوء على التعاون المستمر بين النظام المصري وشركات العلاقات العامة في واشنطن على مدار السنوات العشر الماضية، وكشفت وثائق وزارة العدل الأمريكية عن تفاصيل تعاقد نظامه مع عدد منها.
31:08
من برنامج: المسائية
بوليتيكو: الإدارة الأمريكية تحجب عن مصر جزءا من المساعدات العسكرية
نقلت صحيفة بوليتيكو الأمريكية تصريح مسؤول أمريكي، قال إن إدارة الرئيس جو بايدن قررت حجب جزء من المساعدات العسكرية عن مصر بسبب مخاوف تتعلق بوضع حقوق الإنسان في البلاد، وفرض قيود على المساعدات المتبقية.
15/9/2021-|آخر تحديث: 15/9/202102:26 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية
شاهد المزيد