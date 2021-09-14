تصدر اسم نجيب ميقاتي مواقع التواصل في لبنان عقب الإعلان رسميا عن أعضاء الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسته، وكان مشهد بكاء ميقاتي في مقدمة كلمته هو الأكثر تداولا في لبنان.
14:25
من برنامج: المسائية
الرئيس اللبناني يدعو الحكومة الجديدة إلى العمل كفريق
دعا الرئيس اللبناني ميشال عون الحكومة الجديدة إلى العمل كفريق لتنفيذ برنامج إنقاذي، وتركيز الجهد لتحقيق المصلحة الوطنية العليا ومصالح المواطنين، وأكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن تعبا جم ينتظر الحكومة.
14/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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