وجّهت الحاجة صبحية والدة الأسير الفلسطيني محمد العارضة الذي أعيد اعتقاله بعد انتزاع حريته من سجن جلبوع رسالة له عبر شاشة الجزيرة مباشر بعدما سمعت عن تعرضه للتعذيب بالكهرباء من قبل قوات الاحتلال.
19:03
من برنامج: المسائية
الجزيرة مباشر تلتقي والد أسير جلبوع المطارد “أيهم كممجي”
داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلي الأسيرين المطاردين أيهم كممجي ومناضل نفيعات، وقالت عائلة نفيعات إن أكثر من 30 دورية وآلية عسكرية إسرائيلية حاصرت المنزل وقامت بتفتيشه واستجواب أفراد العائلة.
14/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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