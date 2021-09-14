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من برنامج: المسائية

الجزيرة مباشر تلتقي والد أسير جلبوع المطارد “أيهم كممجي”

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلي الأسيرين المطاردين أيهم كممجي ومناضل نفيعات، وقالت عائلة نفيعات إن أكثر من 30 دورية وآلية عسكرية إسرائيلية حاصرت المنزل وقامت بتفتيشه واستجواب أفراد العائلة.
14/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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23:07
(الجزيرة)

الرئيس اللبناني يدعو الحكومة الجديدة إلى العمل كفريق

14:25
(الجزيرة)

السيسي يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي في شرم الشيخ

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“بردا وسلاما يا بطل”.. رسالة عبر الجزيرة مباشر من والدة أسير جلبوع محمد العارضة (فيديو)

وجّهت الحاجة صبحية والدة الأسير الفلسطيني محمد العارضة الذي أعيد اعتقاله بعد انتزاع حريته من سجن جلبوع رسالة له عبر شاشة الجزيرة مباشر بعدما سمعت عن تعرضه للتعذيب بالكهرباء من قبل قوات الاحتلال.

13/9/2021

تعرضوا لضرب مبرح.. منع أسرى جلبوع الأربعة من لقاء محاميهم ومداهمات لمنزلي الأسيرين الطليقين

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الإثنين أن سلطات الاحتلال ترفض السماح للمحامين بالالتقاء بأسرى جلبوع الأربعة المعاد اعتقالهم، قبل 19 من سبتمبر/أيلول الجاري، لافتة إلى أنهم تعرضوا للضرب المبرح.

13/9/2021

رئيس وزراء إسرائيل يشكل لجنة تحقيق في حادثة جلبوع ويتحدث عن إخفاقات جسيمة

انتقد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت اليوم الأحد بشدة مصلحة السجون بعد واقعة هروب 6 أسرى، وقال “كانت هناك سلسلة كبيرة من الفشل والإخفاقات فقد تدهورت بعض أنظمة الدولة في السنوات الأخيرة”.

12/9/2021
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