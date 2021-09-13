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من برنامج: المسائية

وزير الخارجية القطري يحث الأطراف الأفغانية على المصالحة الوطنية

غادر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، أفغانستان، بعد زيارة التقى خلالها رئيس الحكومة الملا محمد حسن آخوند، والرئيس السابق حامد كرزاي.
13/9/2021-|آخر تحديث: 13/9/202103:55 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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