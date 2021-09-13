وزير الخارجية القطري يحث الأطراف الأفغانية على المصالحة الوطنية

أشادت الولايات المتحدة بـ”تعاون حركة طالبان ومرونتها” بعيد وصول عشرات بينهم أمريكيون إلى الدوحة من مطار كابل، في أول رحلة إجلاء لرعايا أجانب من أفغانستان منذ الانسحاب الأمريكي.