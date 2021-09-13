ممثل الأسرى: سجون الاحتلال بدأت حربا على الأسرى الفلسطينيين

قالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية في افتتاحيتها إن قطاع سجون الاحتلال وجد طريقة سهلة وغير عادلة ولا فعالة للتغطية على فشله الذريع في منع 6 فلسطينيين من الهروب من سجن جلبوع.