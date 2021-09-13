قالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية في افتتاحيتها إن قطاع سجون الاحتلال وجد طريقة سهلة وغير عادلة ولا فعالة للتغطية على فشله الذريع في منع 6 فلسطينيين من الهروب من سجن جلبوع.
24:15
من برنامج: المسائية
ممثل الأسرى: سجون الاحتلال بدأت حربا على الأسرى الفلسطينيين
صعّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكاتها بحق الأسرى والمعتقلين، وأفادت رسالة موقعة من ممثل الأسرى في سجون الاحتلال أن إدارة سجون الاحتلال بدأت شن حرب شاملة على الأسرى.
12/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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