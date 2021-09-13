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من برنامج: المسائية

ممثل الأسرى: سجون الاحتلال بدأت حربا على الأسرى الفلسطينيين

صعّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكاتها بحق الأسرى والمعتقلين، وأفادت رسالة موقعة من ممثل الأسرى في سجون الاحتلال أن إدارة سجون الاحتلال بدأت شن حرب شاملة على الأسرى.
12/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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