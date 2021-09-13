قال محمدو ولد صلاحي المعتقل الموريتاني السابق في سجن غوانتامو إن أصعب ما واجهه في هذا السجن سيئ السمعة يتمثل في تهديده باختطاف والدته، ووصفه بأنه أوقعُ في نفسه من كل التعذيب الذي مورس عليه.
15:49
من برنامج: المسائية
ستيف وود.. حارس سابق في غوانتانامو أسلم بسبب سجينه
كشف ستيف وود، الذي كان يعمل سجانا في معتقل غوانتانامو، أنه اعتنق الإسلام بسبب الكثير من السجناء المسلمين الذين كانوا في المعتقل أثناء تأديته خدمته، لاسيما السجين رقم 760 الموريتاني محمدو ولد صلاحي.
13/9/2021-|آخر تحديث: 13/9/202103:55 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية
شاهد المزيد