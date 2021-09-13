ستيف وود.. حارس سابق في غوانتانامو أسلم بسبب سجينه

قال منصور الضيفي المعتقل السابق في سجن غوانتانامو إن هذا السجن ليس للإرهابيين والخارجين على القانون، بل إن 90% من نزلائه لم ينضموا إلى أي تنظيم كائنًا ما كان، ولا علاقة لهم بتنظيم القاعدة على الإطلاق.