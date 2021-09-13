انتقل الى المحتوى
البث الحي
15:49

من برنامج: المسائية

ستيف وود.. حارس سابق في غوانتانامو أسلم بسبب سجينه

كشف ستيف وود، الذي كان يعمل سجانا في معتقل غوانتانامو، أنه اعتنق الإسلام بسبب الكثير من السجناء المسلمين الذين كانوا في المعتقل أثناء تأديته خدمته، لاسيما السجين رقم 760 الموريتاني محمدو ولد صلاحي.
13/9/2021-|آخر تحديث: 13/9/202103:55 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية
(الجزيرة)

المنصف المرزوقي يدعو للتوحد ضد عودة الديكتاتورية إلى تونس

18:58
(الجزيرة)

إضرام النار في مسجد بمدينة مانشستر البريطانية

12:38
(الجزيرة)

وزير الخارجية القطري يحث الأطراف الأفغانية على المصالحة الوطنية

54:38
(الجزيرة)

“الجزيرة مباشر” تلتقي والدة الأسير محمد عارضة

18:26
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية
(الجزيرة)

المنصف المرزوقي يدعو للتوحد ضد عودة الديكتاتورية إلى تونس

18:58
(الجزيرة)

إضرام النار في مسجد بمدينة مانشستر البريطانية

12:38
(الجزيرة)

وزير الخارجية القطري يحث الأطراف الأفغانية على المصالحة الوطنية

54:38
(الجزيرة)

“الجزيرة مباشر” تلتقي والدة الأسير محمد عارضة

18:26
شاهد المزيد

حول هذه القصة

الموريتاني ولد صلاحي لـ”الجزيرة مباشر”: تهديدي باختطاف أمي أصعب من جحيم غوانتانامو (فيديو)

قال محمدو ولد صلاحي المعتقل الموريتاني السابق في سجن غوانتامو إن أصعب ما واجهه في هذا السجن سيئ السمعة يتمثل في تهديده باختطاف والدته، ووصفه بأنه أوقعُ في نفسه من كل التعذيب الذي مورس عليه.

29/8/2021

معتقل سابق في غوانتانامو يكشف للجزيرة مباشر ما تعرض له داخل السجن (فيديو)

قال منصور الضيفي المعتقل السابق في سجن غوانتانامو إن هذا السجن ليس للإرهابيين والخارجين على القانون، بل إن 90% من نزلائه لم ينضموا إلى أي تنظيم كائنًا ما كان، ولا علاقة لهم بتنظيم القاعدة على الإطلاق.

18/8/2021
المزيد من البرامج

تونس.. وقفة تضامنية لدعم النائب ياسين العياري

(الجزيرة)

حزن وجدل على المنصات المصرية لوفاة طالب دفعه لص من القطار

(الجزيرة)

أول تصريح للوزير جورج قرداحي يثير جدلا بين المدونين في لبنان

(الجزيرة)

الثاني خلال أسبوع.. شاب تونسي يضرم النار في نفسه

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

حارس غوانتانامو يكشف لـ”الجزيرة مباشر” تفاصيل اعتناقه الإسلام ودور السجين رقم 760 (فيديو)

ستيف وود، كان يعمل سجانا في معتقل غوانتانامو (الجزير مباشر)

“بردا وسلاما يا بطل”.. رسالة عبر الجزيرة مباشر من والدة أسير جلبوع محمد العارضة (فيديو)

الأسير محمد العارضة مع والدته الحاجة صبحية (مواقع التواصل)

دعيهم يخطئون.. كيف تساعدين أطفالك على التميز في المدرسة؟

أطفال في مدرسة تابعة للأونروا بالقدس الشرقية المحتلة (رويترز)

كيف يؤثر الهاتف الذكي على طفلك؟ مع الحكيم يجيب (فيديو)

للهاتف الذكي تأثيرات صحية ونفسية على الأطفال (غيتي)