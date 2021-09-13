المنصف المرزوقي يدعو للتوحد ضد عودة الديكتاتورية إلى تونس

ما زال المشهد السياسي التونسي يثير الجدل بين المدونين حتى بعد مرور أكثر من 6 أسابيع على القرارات الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيّد من تجميد لعمل البرلمان وحل للحكومة.