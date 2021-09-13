أعلنت حركة النهضة التونسية رفضها القاطع لما اعتبرته محاولات للدفع نحو خيارات تنتهك قواعد الدستور، متهمة بعض الأطراف “المعادية” للمسار الديمقراطي وبعض المقربين من رئيس الدولة بالدفع نحو ذلك.
18:58
من برنامج: المسائية
المنصف المرزوقي يدعو للتوحد ضد عودة الديكتاتورية إلى تونس
أشار الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى إنه يستعد لتعديل دستور البلاد باستخدام الوسائل الدستورية، ودعا الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي إلى ترك الخلافات للوقوف في وجه عودة الديكتاتورية.
13/9/2021-|آخر تحديث: 13/9/202103:58 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية
شاهد المزيد