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من برنامج: المسائية

المغرب.. استقالة الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية

أعلن حزب العدالة والتنمية في المغرب استقالة رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني وأعضاء أمانته العامة بعد خسارة كبيرة للحزب الحاكم في الانتخابات التشريعية، والتي وصفت نتائجها بغير المفهومة.
12/9/2021-|آخر تحديث: 13/9/202101:46 AM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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