المغرب.. استقالة الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية

أغلقت أبواب الاقتراع للانتخابات البرلمانية والبلدية في المغرب وبدء فرز أصوات الناخبين، وأعلنت وزارة الداخلية المغربية أن نسبة المشاركة في التصويت كانت بنحو 36%، فيما تخطت في بعض المناطق 55%.