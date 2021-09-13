أعلنت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين استشهاد الطبيب حازم الجولاني بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه بدعوى تنفيذ عملية طعن ضد أحد أفراد الشرطة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.
18:26
من برنامج: المسائية
“الجزيرة مباشر” تلتقي والدة الأسير محمد عارضة
عبّرت والدة الأسير محمد قاسم عارضة، أحد الأسرى الذين حرروا أنفسهم من سجن جلبوع، عن فخرها واعتزازها بالعمل البطولي الذي نفذه محمد ورفاقه في السجن، مؤكدة أن ما قام به الأسرى الستة هو فخر لأهل فلسطين.
13/9/2021-|آخر تحديث: 13/9/202103:53 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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