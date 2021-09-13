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من برنامج: المسائية

“الجزيرة مباشر” تلتقي والدة الأسير محمد عارضة

عبّرت والدة الأسير محمد قاسم عارضة، أحد الأسرى الذين حرروا أنفسهم من سجن جلبوع، عن فخرها واعتزازها بالعمل البطولي الذي نفذه محمد ورفاقه في السجن، مؤكدة أن ما قام به الأسرى الستة هو فخر لأهل فلسطين.
13/9/2021-|آخر تحديث: 13/9/202103:53 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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