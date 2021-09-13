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من برنامج: المسائية

البيت الأبيض: طالبان تعاملت باحترافية مع الرحلة الأولى من مطار كابل

وصف البيت الأبيض تعامل طالبان مع الرحلة التي أقلعت من مطار كابل بالاحترافي، وكان المطار قد شهد أول رحلة تجارية دولية منذ انسحاب القوات الامريكية من أفغانستان سيرتها الخطوط القطرية من كابل إلى الدوحة.
12/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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صرح مبعوث وزير الخارجية القطري بأن هناك ثلاثة محاور تتعلق بتشغيل مطار كابل مؤكدا أن الفنيين القطريين بذلوا جهودا كبيرة خلال 48 ساعة الماضية وما زالوا يواصلون جهودهم حتى الآن.

3/9/2021
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