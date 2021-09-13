استؤنفت الرحلات الداخلية في مطار كابل بعد نجاح الفريق الفني القطري في إنجاز الإصلاحات الفنية واللوجستية اللازمة لإعادة تشغيله، كما تمكن الفريق من إصلاح الرادار وبرج الاتصالات والمدرج.
23:50
من برنامج: المسائية
البيت الأبيض: طالبان تعاملت باحترافية مع الرحلة الأولى من مطار كابل
وصف البيت الأبيض تعامل طالبان مع الرحلة التي أقلعت من مطار كابل بالاحترافي، وكان المطار قد شهد أول رحلة تجارية دولية منذ انسحاب القوات الامريكية من أفغانستان سيرتها الخطوط القطرية من كابل إلى الدوحة.
12/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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