23:50

من برنامج: المسائية البيت الأبيض: طالبان تعاملت باحترافية مع الرحلة الأولى من مطار كابل

وصف البيت الأبيض تعامل طالبان مع الرحلة التي أقلعت من مطار كابل بالاحترافي، وكان المطار قد شهد أول رحلة تجارية دولية منذ انسحاب القوات الامريكية من أفغانستان سيرتها الخطوط القطرية من كابل إلى الدوحة.

المصدر : الجزيرة مباشر