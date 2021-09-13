الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

مع استمرار الأزمة اللبنانية، أصبح البحث عن الأدوية عادة يومية لآلاف المواطنين اللبنانيين لا سيما مع ندرة عدد منها، وعلى رأسها أدوية الأمراض المزمنة، وما زاد الأمور تعقيدًا شح النقد الأجنبي.