أعلن في لبنان عن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، حيث ضمت الحكومة 24 وزيرا، وذلك بعد مشاورات واتصالات شهدتها الساعات الماضية في محاولة لتذليل العقبات التي حالت دون تشكيلها.
32:59
من برنامج: المسائية
الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة
بعد عام من الفراغ السياسي، أعلن في لبنان عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي وضمت 24 وزيرا، وذلك بعد مشاورات واتصالات واسعة لتذليل العقبات التي حالت دون تشكيلها في السابق.
12/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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