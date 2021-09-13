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من برنامج: المسائية

إضرام النار في مسجد بمدينة مانشستر البريطانية

قالت الشرطة البريطانية إنها تحقق في حادث إضرام النار في مسجد سبري بمدينة مانشستر بوصفه جريمة كراهية، وقال المسؤولون في المسجد إنهم تلقوا تهديدات بإحراق المسجد على مدى سنوات عدة.
13/9/2021-|آخر تحديث: 13/9/202103:57 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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