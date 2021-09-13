إضرام النار في مسجد بمدينة مانشستر البريطانية

أضرم مجهولون النار بمسجد “ديدسبري”، بمدينة مانشستر البريطانية، أول أمس الجمعة، وحاول سكان المنطقة إطفاءها لحين وصول قوات الدفاع المدني، فيما ندد العشرات من الأهالي بمحاولات استهداف مجتمعهم.