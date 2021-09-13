أضرم مجهولون النار بمسجد “ديدسبري”، بمدينة مانشستر البريطانية، أول أمس الجمعة، وحاول سكان المنطقة إطفاءها لحين وصول قوات الدفاع المدني، فيما ندد العشرات من الأهالي بمحاولات استهداف مجتمعهم.
12:38
من برنامج: المسائية
إضرام النار في مسجد بمدينة مانشستر البريطانية
قالت الشرطة البريطانية إنها تحقق في حادث إضرام النار في مسجد سبري بمدينة مانشستر بوصفه جريمة كراهية، وقال المسؤولون في المسجد إنهم تلقوا تهديدات بإحراق المسجد على مدى سنوات عدة.
13/9/2021-|آخر تحديث: 13/9/202103:57 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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