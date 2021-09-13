31:50

من برنامج: المسائية وزير أمريكي: الإرهاب الداخلي أكبر تهديد يواجه الولايات المتحدة

قال وزير الأمن الداخلي الأمريكي، أليخاندرو مايوركاس، إن بلاده تراقب التهديدات “الإرهابية” التي قد تأتي من أفغانستان أو العالم، مؤكدا أن أكبر تهديد يواجه الولايات المتحدة هو خطر الإرهاب الداخلي.

المصدر : الجزيرة مباشر