طالب محمد نعيم المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان من الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي بضرورة رفع أسماء قادة حركة طالبان من قوائم الإرهاب والقوائم السوداء الأممية والأمريكية.
31:50
من برنامج: المسائية
وزير أمريكي: الإرهاب الداخلي أكبر تهديد يواجه الولايات المتحدة
قال وزير الأمن الداخلي الأمريكي، أليخاندرو مايوركاس، إن بلاده تراقب التهديدات “الإرهابية” التي قد تأتي من أفغانستان أو العالم، مؤكدا أن أكبر تهديد يواجه الولايات المتحدة هو خطر الإرهاب الداخلي.
12/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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