أظهر تفريغ لمكالمة هاتفية اطلعت عليه رويترز أن الاتصال الأخير بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الأفغاني وقتها أشرف غني تضمن مناقشة المساعدات العسكرية والاستراتيجية السياسية وتنظيم المراسلات.
53:25
من برنامج: المسائية
ماذا بعد انتهاء الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان؟
أنهت الولايات المتحدة عملية انسحاب قواتها العسكرية من أفغانستان، وانتهى الانسحاب بعد عملية إجلاء جوي امتدت لأكثر من أسبوعين من مطار كابل، نجحت خلالها في إجلاء الآلاف من المواطنين الأمريكيين والأفغان.
1/9/2021-|آخر تحديث: 1/9/202104:09 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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