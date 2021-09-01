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من برنامج: المسائية

ماذا بعد انتهاء الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان؟

أنهت الولايات المتحدة عملية انسحاب قواتها العسكرية من أفغانستان، وانتهى الانسحاب بعد عملية إجلاء جوي امتدت لأكثر من أسبوعين من مطار كابل، نجحت خلالها في إجلاء الآلاف من المواطنين الأمريكيين والأفغان.
1/9/2021-|آخر تحديث: 1/9/202104:09 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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