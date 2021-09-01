جو بايدن: كنا في حرب طويلة في أفغانستان

كشفت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، أن المترجمين الأفغان الذين عملوا مع قوات الجيش البريطاني المتواجدة في أفغانستان، لن يسمح لهم بدخول المملكة المتحدة بحجة أنهم يشكلون تهديدا على الأمن القومي للبلاد.