يعتبر اسم كريس دوناهو الاسم الأكثر تداولا على منصات التواصل العالمية، وهو قائد الفرقة 82 المحمولة جوا وآخر عسكري أمريكي يغادر أفغانستان، وجرى تداول صورته على أنها رمز لنهاية الانسحاب الأمريكي.
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من برنامج: المسائية
جو بايدن: كنا في حرب طويلة في أفغانستان
دافع الرئيس الأمريكي جو بايدن عن انسحاب قوات بلاده من أفغانستان قائلا إنه مقتنع باتخاذ القرار الصحيح والأفضل للولايات المتحدة، مضيفا أنه أنهى أطول حرب خاضتها أمريكا في تاريخها.
1/9/2021-|آخر تحديث: 1/9/202104:08 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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