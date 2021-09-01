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من برنامج: المسائية

جو بايدن: كنا في حرب طويلة في أفغانستان

دافع الرئيس الأمريكي جو بايدن عن انسحاب قوات بلاده من أفغانستان قائلا إنه مقتنع باتخاذ القرار الصحيح والأفضل للولايات المتحدة، مضيفا أنه أنهى أطول حرب خاضتها أمريكا في تاريخها.
1/9/2021-|آخر تحديث: 1/9/202104:08 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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