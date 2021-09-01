دعا وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال مؤتمر صحفي في الدوحة، أمس الثلاثاء، حركة طالبان للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب بعد الانسحاب الأمريكي، والعمل كذلك على تشكيل حكومة.
26:10
من برنامج: المسائية
البيت الأبيض: لن نتعجل الاعتراف بحكومة طالبان
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن الإدارة الأمريكية لن تتعجل في الاعتراف بالحكومة التي تعتزم حركة طالبان تشكيلها في أفغانستان، مؤكدة أن قضية فرض عقوبات على الحركة يتوقف على سلوكها.
1/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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