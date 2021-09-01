البيت الأبيض: لن نتعجل الاعتراف بحكومة طالبان

قال وزير التعليم العالي بالإنابة في حركة طالبان، اليوم الأحد، إنه سيُسمح للنساء الأفغانيات بمتابعة الدراسة في الجامعات لكن من دون الاختلاط مع الطلاب الذكور في ظل حكم الحركة.