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من برنامج: المسائية تقييم أداء طالبان وقرب تشكيل الحكومة

قالت وزارة الدفاع الأمريكية إنها ملتزمة بالموعد النهائي لخروج قواتها من أفغانستان، مضيفة أن الولايات المتحدة ستواصل التنسيق مع طالبان لإتمام الإجلاء وإنه لا يمكن الآن الحديث عن تنسيق “لمكافحة الإرهاب”

المصدر : الجزيرة مباشر