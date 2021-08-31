أكدت حركة طالبان الأفغانية بعد ساعات من مغادرة آخر القوات الأجنبية لأفغانستان أن “هزيمة” الولايات المتحدة شكلت “درسا كبيرا للغزاة الآخرين ولجيلنا المستقبلي”.
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من برنامج: المسائية
تقييم أداء طالبان وقرب تشكيل الحكومة
قالت وزارة الدفاع الأمريكية إنها ملتزمة بالموعد النهائي لخروج قواتها من أفغانستان، مضيفة أن الولايات المتحدة ستواصل التنسيق مع طالبان لإتمام الإجلاء وإنه لا يمكن الآن الحديث عن تنسيق “لمكافحة الإرهاب”
31/8/2021-|آخر تحديث: 31/8/202106:54 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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