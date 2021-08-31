أكدت حركة طالبان الأفغانية بعد ساعات من مغادرة آخر القوات الأجنبية لأفغانستان أن “هزيمة” الولايات المتحدة شكلت “درسا كبيرا للغزاة الآخرين ولجيلنا المستقبلي”.
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من برنامج: المسائية
الولايات المتحدة تعلن استكمال انسحاب قواتها من أفغانستان
أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية أن الولايات المتحدة استكملت انسحاب قواتها من أفغانستان، وذلك بعد إرسال آخر قوات لإجلاء الأمريكيين والأفغان المعرضين للخطر بعد عودة طالبان إلى السلطة.
31/8/2021-|آخر تحديث: 31/8/202106:53 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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