أدانت منظمات حقوقية استمرار حبس الصحفي توفيق غانم، وذلك بالتزامن مع إكماله 100 يوم في الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه، في مايو/أيار الماضي، والتحقيق معه أمام نيابة أمن الدولة العليا.
06:08
من برنامج: المسائية
مطالبات بالإفراج الفوري عن الصحفي المصري توفيق غانم
طالبت منظمات حقوقية في بيان نشرته المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالإفراج الفوري الصحفي توفيق غانم والتوقف عن معاقبته نتيجة عمله الإعلامي والصحفي طوال السنوات الماضية، فضلا عن حبسه دون تهمة حقيقية.
30/8/2021-|آخر تحديث: 30/8/202104:18 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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