29:22

من برنامج: المسائية “الجزيرة مباشر” تلتقي محمدو ولد صلاحي المعتقل الموريتاني السابق في غوانتنامو

قال محمدو ولد صلاحي المعتقل الموريتاني السابق في سجن غوانتنامو إن الظروف الحالية وما تمر به دولة أفغانستان تتشابه في كثير من ملامحها وأحداثها المتشابكة وحياته الشخصية خلال مرحلة تسعينيات القرن الماضي.

المصدر : الجزيرة مباشر