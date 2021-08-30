البث الحي
29:22

من برنامج: المسائية

“الجزيرة مباشر” تلتقي محمدو ولد صلاحي المعتقل الموريتاني السابق في غوانتنامو

قال محمدو ولد صلاحي المعتقل الموريتاني السابق في سجن غوانتنامو إن الظروف الحالية وما تمر به دولة أفغانستان تتشابه في كثير من ملامحها وأحداثها المتشابكة وحياته الشخصية خلال مرحلة تسعينيات القرن الماضي.
30/8/2021-|آخر تحديث: 30/8/202104:15 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية
(الجزيرة)

محمد نعيم: نرحب بالتعاون دون المساس بسيادتنا الوطنية

16:51
(الجزيرة)

التطورات السياسية والميدانية في أفغانستان

40:27
(الجزيرة)

مطالبات بالإفراج الفوري عن الصحفي المصري توفيق غانم

06:08
(الجزيرة)

مستجدات الأوضاع السياسية في تونس

15:51
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية
(الجزيرة)

محمد نعيم: نرحب بالتعاون دون المساس بسيادتنا الوطنية

16:51
(الجزيرة)

التطورات السياسية والميدانية في أفغانستان

40:27
(الجزيرة)

مطالبات بالإفراج الفوري عن الصحفي المصري توفيق غانم

06:08
(الجزيرة)

مستجدات الأوضاع السياسية في تونس

15:51
شاهد المزيد

حول هذه القصة

لتلك الأسباب.. عشرات النواب الأمريكيين يطالبون بايدن بإغلاق سجن غوانتانامو “فورا”

دعا عشرات من الأعضاء الديمقراطيين بمجلس النواب الأمريكي، بينهم رؤساء لجان القوات المسلحة والشؤون الخارجية والمخابرات، الرئيس الأمريكي جو بايدن لإغلاق السجن العسكري في خليج غوانتانامو بكوبا فورا.

6/8/2021
المزيد من البرامج

محمد نعيم: نرحب بالتعاون دون المساس بسيادتنا الوطنية

(الجزيرة)

التطورات السياسية والميدانية في أفغانستان

(الجزيرة)

مطالبات بالإفراج الفوري عن الصحفي المصري توفيق غانم

(الجزيرة)

مستجدات الأوضاع السياسية في تونس

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

الموريتاني ولد صلاحي لـ”الجزيرة مباشر”: تهديدي باختطاف أمي أصعب من جحيم غوانتانامو (فيديو)

محمدو ولد صلاحي المعتقل السابق في غوانتانامو (مواقع التواصل)
مقالات

القرضاوي وزيارة طالبان في قندهار وتماثيل بوذا

الوفد المفاوض لطالبان يضع الشيخ القرضاوي في الصورة بعد احدى الجولات.

نورزان الشمري.. مقتل “حسناء بغداد” يهز العراق وفيديو يوثق اللحظات الأخيرة

نورزان الشمري أثار مقتلها غضب العراقيين (مواقع التواصل)

فاجعة تزلزل العراق.. أم تفقد أبناءها الأربعة في لمح البصر صعقا بالكهرباء (فيديو)

وقع الحادث الأليم عندما فرغت الأم من غسيل السجادة وطلبت مساعدة أبنائها الأربعة في نشرها (مواقع التواصل)