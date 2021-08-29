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من برنامج: المسائية

كيف يبدو التوزيع الجغرافي لتنظيم الدولة على خريطة أفغانستان؟

يعتبر هجوم مطار كابل الذي تبناه تنظيم الدولة، أول اعتداء دموي تشهده العاصمة الأفغانية منذ سقوطها في أيدي حركة طالبان في 15 أغسطس/آب الجاري، وقد وقع قبل أيام لانسحاب القوات الأمريكية.
29/8/2021-|آخر تحديث: 29/8/202104:31 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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أعلن ستيوارت شيلر ضابط في سلاح المشاة البحرية الأمريكية إعفاءه من مهامه، وذلك بعدما نشر عبر حسابه الشخصي في فيسبوك مقطع فيديو طالب فيه بمحاسبة القيادات العسكرية في أفغانستان على إجراءات الانسحاب.

28/8/2021
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