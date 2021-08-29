قالت حركة طالبان أمس السبت إنها ستعلن تشكيل حكومة جديدة مع اقتراب عمليات الإجلاء التي تقوم بها الولايات المتحدة من نهايتها.
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من برنامج: المسائية
كيف يبدو التوزيع الجغرافي لتنظيم الدولة على خريطة أفغانستان؟
يعتبر هجوم مطار كابل الذي تبناه تنظيم الدولة، أول اعتداء دموي تشهده العاصمة الأفغانية منذ سقوطها في أيدي حركة طالبان في 15 أغسطس/آب الجاري، وقد وقع قبل أيام لانسحاب القوات الأمريكية.
29/8/2021-|آخر تحديث: 29/8/202104:31 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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