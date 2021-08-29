37:15

من برنامج: المسائية كيف يبدو التوزيع الجغرافي لتنظيم الدولة على خريطة أفغانستان؟

يعتبر هجوم مطار كابل الذي تبناه تنظيم الدولة، أول اعتداء دموي تشهده العاصمة الأفغانية منذ سقوطها في أيدي حركة طالبان في 15 أغسطس/آب الجاري، وقد وقع قبل أيام لانسحاب القوات الأمريكية.

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر