قالت الإعلامية الأفغانية ملينا سادات، إن الوضع العام في افغانستان تحت حكم طالبان يبدو جيدا على العموم، لكن من الضروري أن ننتظر ماذا سيحدث في المستقبل لمعرفة النوايا الحقيقية لحركة طالبان.
11:40
من برنامج: المسائية
قلق بشأن مصير النساء والإعلام في أفغانستان
قالت الإعلامية الأفغانية ملينا سادات عن الوضع العام في أفغانستان تحت حكم طالبان، وقالت إنه يبدو جيدا على العموم، ويجب أن ننتظر لمعرفة النيات الحقيقية للحركة وتعاملها مع النساء والإعلاميين والإعلاميات
29/8/2021-|آخر تحديث: 29/8/202104:36 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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