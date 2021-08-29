البث الحي
11:40

من برنامج: المسائية

قلق بشأن مصير النساء والإعلام في أفغانستان

قالت الإعلامية الأفغانية ملينا سادات عن الوضع العام في أفغانستان تحت حكم طالبان، وقالت إنه يبدو جيدا على العموم، ويجب أن ننتظر لمعرفة النيات الحقيقية للحركة وتعاملها مع النساء والإعلاميين والإعلاميات
29/8/2021-|آخر تحديث: 29/8/202104:36 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية
(الجزيرة)

كيف يبدو التوزيع الجغرافي لتنظيم الدولة على خريطة أفغانستان؟

37:15
(الجزيرة)

حماس: شروط عباس المسبقة عائق حقيقي أمام إتمام المصالحة

18:35
(الجزيرة)

استشهاد طفل في غزة بعد إصابته برصاص الاحتلال

12:20
(الجزيرة)

الجيش الفرنسي يعلن إنهاء بلاده عمليات الإجلاء من أفغانستان

11:24
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية
(الجزيرة)

كيف يبدو التوزيع الجغرافي لتنظيم الدولة على خريطة أفغانستان؟

37:15
(الجزيرة)

حماس: شروط عباس المسبقة عائق حقيقي أمام إتمام المصالحة

18:35
(الجزيرة)

استشهاد طفل في غزة بعد إصابته برصاص الاحتلال

12:20
(الجزيرة)

الجيش الفرنسي يعلن إنهاء بلاده عمليات الإجلاء من أفغانستان

11:24
شاهد المزيد

حول هذه القصة

إعلامية أفغانية لـ”الجزيرة مباشر”: المستقبل كفيل بالحكم على نوايا طالبان بشأن الإعلام (فيديو)

قالت الإعلامية الأفغانية ملينا سادات، إن الوضع العام في افغانستان تحت حكم طالبان يبدو جيدا على العموم، لكن من الضروري أن ننتظر ماذا سيحدث في المستقبل لمعرفة النوايا الحقيقية لحركة طالبان.

28/8/2021
المزيد من البرامج

ما الدور الذي يلعبه المفكر الفرنسي بيرنارد هينري في أفغانستان؟

(الجزيرة)

تصريحات لرئيس الحكومة الليبية تثير غضبا واسعا في تونس

(الجزيرة)

تشييع جثمان الطفل الفلسطيني عمر حسن أبو النيل

(الجزيرة)

حملة فلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء من الاحتلال

(الجزيرة)
الأكثر قراءة
مقالات

القرضاوي وزيارة طالبان في قندهار وتماثيل بوذا

الوفد المفاوض لطالبان يضع الشيخ القرضاوي في الصورة بعد احدى الجولات.

“هرمون التستوستيرون”.. كيف يؤثر على ضحاياه وما أسباب نقصه؟ (فيديو)

كثير من الناس يتجنب ذكر مشاكله الجنسية بسبب الشعور بالحرج (غيتي)

نورزان الشمري.. مقتل “حسناء بغداد” يهز العراق وفيديو يوثق اللحظات الأخيرة

نورزان الشمري أثار مقتلها غضب العراقيين (مواقع التواصل)
مقالات

بالقانون.. عودة الحرافيش لشوارع مصر المحروسة

السايس