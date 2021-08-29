استشهاد طفل في غزة بعد إصابته برصاص الاحتلال

تفاعل واسع شهدته مواقع التواصل الاجتماعي مع المسيرة التي شارك فيها مئات الفلسطينيين قرب السياج الفاصل شرق مدينة خان يونس، وقمعتها قوات الاحتلال وسقط بها 14 مصابا بينهم 3 إصابات بالرصاص الحي.