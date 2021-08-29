استشهد صباح اليوم السبت، طفل من حي التفاح شرق مدينة غزة متأثرا بجروح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مظاهرة سلمية شرق مدينة غزة.
12:20
من برنامج: المسائية
استشهاد طفل في غزة بعد إصابته برصاص الاحتلال
استشهد الطفل عمر حسن أبو النيل ويبلغ من العمر 12 عاما من حي التفاح شرق مدينة غزة متأثرا بجروح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مظاهرة سلمية بالقرب من الشريط الحدودي شرق مدينة غزة.
29/8/2021-|آخر تحديث: 29/8/202104:33 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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