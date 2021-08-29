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الجيش الفرنسي يعلن إنهاء بلاده عمليات الإجلاء من أفغانستان

كتبت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي على تويتر أن “عملية أباغان التي بدأت في 15 آب/أغسطس بناء على طلب رئيس الجمهورية قد انتهت”، وأضافت فلورنس أن الجيش الفرنسي نقل نحو 3 آلاف شخص بينهم أكثر من 2600.
29/8/2021-|آخر تحديث: 29/8/202104:34 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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