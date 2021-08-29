لوس أنجلوس تايمز: المأساة الآن تحدث في كابل

نجا الجندي السابق في البحرية الملكية البريطانية بول بن فارثينغ من انفجار مطار كابل في أفغانستان، بعدما ظال عالقا به لأيام وبرفقته نحو 200 من الكلاب والقطط، التي كانت على بعد أمتار من الانفجار.