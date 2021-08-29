قالت حركة طالبان أمس السبت إنها ستعلن تشكيل حكومة جديدة مع اقتراب عمليات الإجلاء التي تقوم بها الولايات المتحدة من نهايتها.
12:40
من برنامج: المسائية
لوس أنجلوس تايمز: المأساة الآن تحدث في كابل
كتبت صحيفة لوس أنجلوس تايمز “المأساة الآن تحدث في كابل”، حيث وصفت الهجوم الذي أدى إلى مقتل جنود أمريكيين بأنه عمل إرهابي شنيع، واعتبرت أن تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالانتقام من المنفذين أمر مهم.
29/8/2021-|آخر تحديث: 29/8/202104:42 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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