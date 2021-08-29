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لوس أنجلوس تايمز: المأساة الآن تحدث في كابل

كتبت صحيفة لوس أنجلوس تايمز “المأساة الآن تحدث في كابل”، حيث وصفت الهجوم الذي أدى إلى مقتل جنود أمريكيين بأنه عمل إرهابي شنيع، واعتبرت أن تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالانتقام من المنفذين أمر مهم.
29/8/2021-|آخر تحديث: 29/8/202104:42 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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