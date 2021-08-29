حماس: شروط عباس المسبقة عائق حقيقي أمام إتمام المصالحة

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية والوفد المرافق له، وبحث معه عددا من القضايا الإقليمية والدولية.