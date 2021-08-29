قال عضو المجلس الثوري في حركة فتح عبد الله عبد الله إن مصر تحمل الآن 5 ملفات فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
18:35
من برنامج: المسائية
حماس: شروط عباس المسبقة عائق حقيقي أمام إتمام المصالحة
قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، إن الشروط التي يضعها الرئيس محمود عباس في ملف المصالحة الفلسطينية كانت على الدوام معيقا حقيقيا أمام إتمام عملية المصالحة، وإن تمسكه يزيد من تعميق الانقسام.
29/8/2021-|آخر تحديث: 29/8/202104:32 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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