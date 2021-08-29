البث الحي
18:35

من برنامج: المسائية

حماس: شروط عباس المسبقة عائق حقيقي أمام إتمام المصالحة

قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، إن الشروط التي يضعها الرئيس محمود عباس في ملف المصالحة الفلسطينية كانت على الدوام معيقا حقيقيا أمام إتمام عملية المصالحة، وإن تمسكه يزيد من تعميق الانقسام.
29/8/2021-|آخر تحديث: 29/8/202104:32 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية
(الجزيرة)

كيف يبدو التوزيع الجغرافي لتنظيم الدولة على خريطة أفغانستان؟

37:15
(الجزيرة)

استشهاد طفل في غزة بعد إصابته برصاص الاحتلال

12:20
(الجزيرة)

الجيش الفرنسي يعلن إنهاء بلاده عمليات الإجلاء من أفغانستان

11:24
(الجزيرة)

جو بايدن يؤكد استمرار عمليات الإجلاء من مطار كابل

39:15
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية
(الجزيرة)

كيف يبدو التوزيع الجغرافي لتنظيم الدولة على خريطة أفغانستان؟

37:15
(الجزيرة)

استشهاد طفل في غزة بعد إصابته برصاص الاحتلال

12:20
(الجزيرة)

الجيش الفرنسي يعلن إنهاء بلاده عمليات الإجلاء من أفغانستان

11:24
(الجزيرة)

جو بايدن يؤكد استمرار عمليات الإجلاء من مطار كابل

39:15
شاهد المزيد

حول هذه القصة

المزيد من البرامج

ما الدور الذي يلعبه المفكر الفرنسي بيرنارد هينري في أفغانستان؟

(الجزيرة)

تصريحات لرئيس الحكومة الليبية تثير غضبا واسعا في تونس

(الجزيرة)

تشييع جثمان الطفل الفلسطيني عمر حسن أبو النيل

(الجزيرة)

حملة فلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء من الاحتلال

(الجزيرة)
الأكثر قراءة
مقالات

القرضاوي وزيارة طالبان في قندهار وتماثيل بوذا

الوفد المفاوض لطالبان يضع الشيخ القرضاوي في الصورة بعد احدى الجولات.

“هرمون التستوستيرون”.. كيف يؤثر على ضحاياه وما أسباب نقصه؟ (فيديو)

كثير من الناس يتجنب ذكر مشاكله الجنسية بسبب الشعور بالحرج (غيتي)

نورزان الشمري.. مقتل “حسناء بغداد” يهز العراق وفيديو يوثق اللحظات الأخيرة

نورزان الشمري أثار مقتلها غضب العراقيين (مواقع التواصل)
مقالات

بالقانون.. عودة الحرافيش لشوارع مصر المحروسة

السايس