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جو بايدن يؤكد استمرار عمليات الإجلاء من مطار كابل

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن عمليات الإجلاء من مطار كابل ستستمر، رغم الهجوم الانتحاري الذي وقع الخميس الماضي، في حين تصاعدت الانتقادات الموجهة له على خلفية إدارة أزمة الإجلاء.
29/8/2021-|آخر تحديث: 29/8/202104:35 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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