13:35

من برنامج: المسائية الرئيس التركي: حركة طالبان عرضت علينا تشغيل مطار كابل

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن حركة طالبان الأفغانية عرضت على تركيا من أجل تشغيل مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة كابل، مضيفا أن أنقرة لن تطلب إذن أحد حيال الاتصالات المحتملة مع طالبان.

المصدر : الجزيرة مباشر