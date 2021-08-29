قال الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور علي باكير إن الجانب التركي لم ينسج علاقات مباشرة وقوية خلال الفترة الماضية مع حركة طالبان بخلاف عدد كبير من الدول، وبالتالي هناك تحد بطبيعة العلاقة بين الطرفين.
13:35
من برنامج: المسائية
الرئيس التركي: حركة طالبان عرضت علينا تشغيل مطار كابل
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن حركة طالبان الأفغانية عرضت على تركيا من أجل تشغيل مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة كابل، مضيفا أن أنقرة لن تطلب إذن أحد حيال الاتصالات المحتملة مع طالبان.
29/8/2021-|آخر تحديث: 29/8/202104:41 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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