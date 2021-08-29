يعتقد الخبراء أن استضافة القواعد الأمريكية قد يؤدي إلى اندلاع أعمال عدائية بين باكستان وطالبان الأفغانية.
30:55
من برنامج: المسائية
إيران تعلن استعدادها لاستضافة اجتماع دول جوار أفغانستان
أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني ومدير عام منطقة غرب آسيا رسول موسوي، عن استعداد إيران لاستضافة اجتماع لدول جوار أفغانستان في طهران، ويشار إلى أن إيران أقامت منطقة عازلة تحسبا لتدفق لاجئين أفغان.
29/8/2021-|آخر تحديث: 29/8/202104:40 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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