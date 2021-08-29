إيران تعلن استعدادها لاستضافة اجتماع دول جوار أفغانستان

قال عضو مجلس محلي إن مقاتلي حركة طالبان سيطروا على سادس عاصمة إقليمية، اليوم الإثنين، بعد أن طردوا قوات الأمن الأفغانية من بلدات حدودية وطرق تجارية مع انسحاب القوات الأجنبية.