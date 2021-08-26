قال وزير الري السوداني إن سد النهضة الذي تقيمه إثيوبيا على النيل الأزرق لم يؤثر على فيضانات هذا العام في السودان الذي اتخذ إجراءات احترازية مكلفة في غياب أي اتفاق لتنظيم تدفق المياه.
08:10
من برنامج: المسائية
وزير الري السوداني: استخدمنا سدودنا لخفض شدة الفيضانات
قال وزير الري السوداني ياسر عباس إن سد النهضة لم يؤثر على فيضانات هذا العام في السودان وإن البلاد تمكنت للمرة الأولى من استخدام سدودها الخاصة لخفض شدة الفيضانات السنوية.
26/8/2021-|آخر تحديث: 26/8/202103:41 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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