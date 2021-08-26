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وزير الري السوداني: استخدمنا سدودنا لخفض شدة الفيضانات

قال وزير الري السوداني ياسر عباس إن سد النهضة لم يؤثر على فيضانات هذا العام في السودان وإن البلاد تمكنت للمرة الأولى من استخدام سدودها الخاصة لخفض شدة الفيضانات السنوية.
26/8/2021-|آخر تحديث: 26/8/202103:41 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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