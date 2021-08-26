وزير الري السوداني: استخدمنا سدودنا لخفض شدة الفيضانات

قال وزير الري السوداني إن سد النهضة الذي تقيمه إثيوبيا على النيل الأزرق لم يؤثر على فيضانات هذا العام في السودان الذي اتخذ إجراءات احترازية مكلفة في غياب أي اتفاق لتنظيم تدفق المياه.