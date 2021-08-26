مصر.. إحالة المحامية هدى عبد المنعم إلى محكمة الجنايات

وجهت فدوى خاطر ابنة الحقوقية المصرية المعتقلة هدى عبدالمنعم، رسالة مؤثرة لوالدتها، بعد مرور 801 يوم لها داخل السجن، وقبل نحو 3 أسابيع من عيد ميلادها.