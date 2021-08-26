جهاد خالد ابنة هدى عبد المنعم المحامية والحقوقية المصرية المعتقلة في سجن القناطر تقول إن اعتقال والدتها امتد لأكثر من ثلاث سنوات دون محاكمة وأنه لم يتبق لدى جميع أفراد الأسرة ثقة في النظام المصري.
12:35
من برنامج: المسائية
مصر.. إحالة المحامية هدى عبد المنعم إلى محكمة الجنايات
كشفت فدوى خالد ابنة المحامية والحقوقية المعتقلة هدى عبد المنعم عن إحالة والدتها للمحاكمة بعد 3 سنوات من الاعتقال، وتواجه هدى اتهامات ببث ونشر أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل.
26/8/2021-|آخر تحديث: 26/8/202103:40 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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