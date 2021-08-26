حماس: خيارات الشعب الفلسطيني ستبقى مفتوحة للضغط على الاحتلال

شنت طائرات إسرائيلية سلسلة غارات على مواقع للفصائل الفلسطينية في مناطق متفرقة من غزة، وسط توعد وزير الدفاع الإسرائيلي بالرد على ما سماها أحداثا خطيرة وخروقات في المنطقة الجنوبية.