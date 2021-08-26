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حماس: خيارات الشعب الفلسطيني ستبقى مفتوحة للضغط على الاحتلال

قالت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) إن خيارات الشعب الفلسطيني ستبقى مفتوحة للضغط على الاحتلال الإسرائيلي حتى ينال الفلسطينيون مطالبهم ويكسر الحصار المفروض على قطاع غزة بشكل كامل.
26/8/2021-|آخر تحديث: 26/8/202103:42 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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