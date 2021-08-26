قال وزير القوات المسلحة البريطانية (جيمس هيبي) اليوم الخميس إن هناك معلومات مخابرات “ذات مصداقية كبيرة” تفيد بأن مسلحين يخططون لشن هجوم وشيك على المحتشدين في مطار كابل.
42:00
من برنامج: المسائية
البنتاغون: عندما نغادر كابل لن يكون المطار تحت مسؤوليتنا
قالت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) إنه تم إجلاء 4400 أمريكي من أفغانستان، وأضاف المتحدث باسم البنتاغون بأنه عندما تنتهي المهمة وتغادر القوات الأمريكية فإن المطار لن يكون تحت مسؤوليتها.
26/8/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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