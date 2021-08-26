البنتاغون: عندما نغادر كابل لن يكون المطار تحت مسؤوليتنا

يقرر الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء إن كان سيمدد الموعد الذي ينقضي في 31 أغسطس/آب لإجلاء الأمريكيين وحلفائهم من مطار كابل، مع احتشاد آلاف الأفغان والأجانب لمغادرة المطار.