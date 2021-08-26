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من برنامج: المسائية

البنتاغون: عندما نغادر كابل لن يكون المطار تحت مسؤوليتنا

قالت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) إنه تم إجلاء 4400 أمريكي من أفغانستان، وأضاف المتحدث باسم البنتاغون بأنه عندما تنتهي المهمة وتغادر القوات الأمريكية فإن المطار لن يكون تحت مسؤوليتها.
26/8/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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الواشنطن بوست: لقاء سري بين مدير المخابرات الأمريكية وزعيم طالبان في كابل

نقلت صحيفة (الواشنطن بوست) اليوم الثلاثاء عن مسؤولين أمريكيين-لم تسمهم- قولهم إن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز التقى يزعيم حركة طالبان الملا عبد الغني برادر في كابل أمس الإثنين.

24/8/2021
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