قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إنها حصلت على محتوى رسالة مسربة من داخل سجن العقرب، تنذر بمأساة بعدما أقدم معتقلون غاضبون على الإضراب وإشعال النيران في عدد من الزنازين رفضًا للتنكيل المستمر بحقهم.
20:30
من برنامج: المسائية
مصر.. رسالة مسربة من سجن العقرب تنذر بمأساة
حصلت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان على رسالة مسربة من داخل سجن العقرب، تنذر بمأساة بعدما أقدم معتقلون غاضبون على الإضراب وإشعال النيران في عدد من الزنازين رفضا للتنكيل المستمر بهم.
25/8/2021-|آخر تحديث: 25/8/202102:17 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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