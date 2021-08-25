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مصر.. رسالة مسربة من سجن العقرب تنذر بمأساة

حصلت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان على رسالة مسربة من داخل سجن العقرب، تنذر بمأساة بعدما أقدم معتقلون غاضبون على الإضراب وإشعال النيران في عدد من الزنازين رفضا للتنكيل المستمر بهم.
25/8/2021-|آخر تحديث: 25/8/202102:17 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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“تنذر بكارثة محققة”.. منظمة حقوقية تنشر رسالة مسربة من داخل سجن العقرب في مصر

قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إنها حصلت على محتوى رسالة مسربة من داخل سجن العقرب، تنذر بمأساة بعدما أقدم معتقلون غاضبون على الإضراب وإشعال النيران في عدد من الزنازين رفضًا للتنكيل المستمر بحقهم.

24/8/2021

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مصر.. إضراب ومحاولات انتحار من نزلاء في سجن العقرب

أفادت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن عددا كبيرا من نزلاء سجن العقرب شديد الحراسة بدأوا إضراباً عن الطعام، وسُجِّل عدد من محاولات الانتحار بين السجناء بسبب التضييق المتواصل وظروف الحبس المأساوية.

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