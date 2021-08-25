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من برنامج: المسائية

محمد نعيم: نتوقع انتهاء عملية الإجلاء من أفغانستان في الوقت المحدد

استضافت حلقة المسائية المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان محمد نعيم، للحديث عن مسالة الموعد النهائي لإجلاء القوات الأجنبية بما فيها القوات الأمريكية من أفغانستان في 31 أغسطس/آب الجاري.
25/8/2021-|آخر تحديث: 25/8/202102:19 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن قادة مجموعة الدول السبع أنّ مهمة الجيش الأمريكي في أفغانستان ستنتهي في 31 أغسطس/آب الجاري بشرط ” أن تواصل حركة طالبان تعاونها”.

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قال المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان، إن هناك عواقب إذا أخرت إدارة بايدن سحب قواتها من أفغانستان، في وقت لمّح فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى احتمال مد موعد الانسحاب المقرر في 31 أغسطس/آب الجاري

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