محمد نعيم: نتوقع انتهاء عملية الإجلاء من أفغانستان في الوقت المحدد

كشف محمد نعيم المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان، الثلاثاء، عن الإطار العام لنظام الحكم في أفغانستان عقب الانسحاب الأمريكي، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه لا تغيير في موعد انسحاب القوات الأجنبية.