كشف محمد نعيم المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان، الثلاثاء، عن الإطار العام لنظام الحكم في أفغانستان عقب الانسحاب الأمريكي، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه لا تغيير في موعد انسحاب القوات الأجنبية.
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من برنامج: المسائية
حركة طالبان ترفض تمديد مهلة وجود القوات الأجنبية
دعا الناطق باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد الولايات المتحدة إلى التوقف عن إجلاء الخبراء الأفغان محذرا من تمديد مهلة 31 أغسطس/آب الجاري النهائية لاستكمال عمليات الإجلاء.
25/8/2021-|آخر تحديث: 25/8/202102:18 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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