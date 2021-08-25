فسّر الرئيس التونسي قيس سعيّد، الثلاثاء، قرار تمديد الإجراءات الاستثنائية باستمرار الخطر الداهم الذي اعتبره خطرا جاثما.
24:46
من برنامج: المسائية
تونس.. أمر رئاسي بتمديد التدابير الاستثنائية
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيَد أمرا رئاسيا يقضي بتمديد التدابير الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو/تموز الماضي، حتى إشعار آخر، مضيفا أن المؤسسات السياسية والطريقة التي تعمل بها خطر جاثم على الدولة.
25/8/2021-|آخر تحديث: 25/8/202102:17 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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