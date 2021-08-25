تونس.. أمر رئاسي بتمديد التدابير الاستثنائية

أعربت حركة “النهضة” التونسية -صاحبة أكبر كتلة برلمانية- عن “انشغالها العميق بالغموض الذي يكتنف مستقبل البلاد” بعد قرار الرئيس قيس سعيّد، أمس الثلاثاء، تمديد إجراءاته الاستثنائية إلى أجل غير مسمى.