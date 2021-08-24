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طالبان تتوعد واشنطن في حال تأخير انسحاب قواتها من أفغانستان

قال المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان، إن هناك عواقب إذا أخرت إدارة بايدن سحب قواتها من أفغانستان، في وقت لمّح فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى احتمال مد موعد الانسحاب المقرر في 31 أغسطس/آب الجاري
24/8/2021-|آخر تحديث: 24/8/202105:03 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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قالت رؤيا رحماني سفيرة أفغانستان لدى الولايات المتحدة إن فكرة انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان خضعت للنقاش طويلا مؤكدة أن الانسحاب لن يؤدي لحرب أهلية لأن الشعب الأفغاني عانى من الحرب على الإرهاب.

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