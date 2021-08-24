19:19

من برنامج: المسائية طالبان تتوعد واشنطن في حال تأخير انسحاب قواتها من أفغانستان

قال المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان، إن هناك عواقب إذا أخرت إدارة بايدن سحب قواتها من أفغانستان، في وقت لمّح فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى احتمال مد موعد الانسحاب المقرر في 31 أغسطس/آب الجاري

المصدر : الجزيرة مباشر