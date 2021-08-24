أخلت القوات الأمريكية، اليوم الجمعة، قاعدتها العسكرية الرئيسية في أفغانستان في إطار اتفاق مع حركة طالبان يمهد السبيل أمام سحب جميع قوات الولايات المتحدة من البلاد بعد حرب استمرت عقدين.
19:19
من برنامج: المسائية
طالبان تتوعد واشنطن في حال تأخير انسحاب قواتها من أفغانستان
قال المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان، إن هناك عواقب إذا أخرت إدارة بايدن سحب قواتها من أفغانستان، في وقت لمّح فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى احتمال مد موعد الانسحاب المقرر في 31 أغسطس/آب الجاري
24/8/2021-|آخر تحديث: 24/8/202105:03 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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