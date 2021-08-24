قال مسؤول أمن حركة طالبان في مطار كابل إن الحركة تتوقع فتح المطار أمام الملاحة المدنية خلال أيام وكلفت الحركة كتيبة من قواتها الخاصة بمطار حامد كرزاي الدولي بالتعامل مع حالة الفوضى.
33:39
من برنامج: المسائية
حركة طالبان: النظام المستقبلي سيضم كل أطياف المجتمع
قالت حركة طالبان إنها لن تعلن عن تشكيل الحكومة الجديدة قبل استكمال الولايات المتحدة لعملية سحب جنودها من البلاد، بينما حذرت من عواقب في حال قررت واشنطن تأجيل عملية الانسحاب عن موعدها المحدد.
24/8/2021-|آخر تحديث: 24/8/202105:14 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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