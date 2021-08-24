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من برنامج: المسائية

حركة طالبان: النظام المستقبلي سيضم كل أطياف المجتمع

قالت حركة طالبان إنها لن تعلن عن تشكيل الحكومة الجديدة قبل استكمال الولايات المتحدة لعملية سحب جنودها من البلاد، بينما حذرت من عواقب في حال قررت واشنطن تأجيل عملية الانسحاب عن موعدها المحدد.
24/8/2021-|آخر تحديث: 24/8/202105:14 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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فوضى في مطار كابل.. مخاوف أمريكية من تهديدات محتملة لـ “تنظيم الدولة” وطالبان تعزز قواتها

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة الأمريكية تضع الدفاع عن الحشود في مطار كابل الساعين لمغادرة أفغانستان “أولوية قصوى” ضد هجوم إرهابي محتمل لتنظيم الدولة.

22/8/2021
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