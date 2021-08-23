شنت مقاتلات إسرائيلية مساء السبت سلسلة غارات على عدة مواقع في قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي تعزيز قواته عند السياج الفاصل مع القطاع.
13:40
من برنامج: المسائية
غارات إسرائيلية على مواقع للفضائل الفلسطينية في غزة
شنت طائرات إسرائيلية سلسلة غارات على مواقع للفصائل الفلسطينية في مناطق متفرقة من غزة، وسط توعد وزير الدفاع الإسرائيلي بالرد على ما سماها أحداثا خطيرة وخروقات بالمنطقة الجنوبية.
23/8/2021-|آخر تحديث: 23/8/202101:55 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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