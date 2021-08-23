غارات إسرائيلية على مواقع للفضائل الفلسطينية في غزة

التقى مراسل الجزيرة مباشر عددًا من رجال الدفاع المدني، تحدثوا عن الصعوبات التي واجهتهم في مساعدة الأحياء تحت الأنقاض خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، وكيفية العمل من دون إمكانيات لإنقاذ الأرواح.