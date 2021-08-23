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من برنامج: المسائية

غارات إسرائيلية على مواقع للفضائل الفلسطينية في غزة

شنت طائرات إسرائيلية سلسلة غارات على مواقع للفصائل الفلسطينية في مناطق متفرقة من غزة، وسط توعد وزير الدفاع الإسرائيلي بالرد على ما سماها أحداثا خطيرة وخروقات بالمنطقة الجنوبية.
23/8/2021-|آخر تحديث: 23/8/202101:55 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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غارات إسرائيلية على مواقع شمالي غزة

شنت مقاتلات إسرائيلية غارات على مواقع في غزة بزعم إطلاق بالونات حارقة من القطاع، وتم قصف موقع الشهيد أحمد الجعبري وموقع الإدارة المدنية شرق جباليا، وأرضٍ زراعية في بيت حانون في شمال غزة.

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الجزيرة مباشر تلتقي عددا من رجال الدفاع المدني في قطاع غزة

التقى مراسل الجزيرة مباشر عددًا من رجال الدفاع المدني، تحدثوا عن الصعوبات التي واجهتهم في مساعدة الأحياء تحت الأنقاض خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، وكيفية العمل من دون إمكانيات لإنقاذ الأرواح.

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