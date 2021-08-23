توقعات بفتح مطار كابل أمام الملاحة المدنية

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة الأمريكية تضع الدفاع عن الحشود في مطار كابل الساعين لمغادرة أفغانستان “أولوية قصوى” ضد هجوم إرهابي محتمل لتنظيم الدولة.