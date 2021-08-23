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من برنامج: المسائية

توقعات بفتح مطار كابل أمام الملاحة المدنية

قال مسؤول أمن حركة طالبان في مطار كابل إن الحركة تتوقع فتح المطار أمام الملاحة المدنية خلال أيام وكلفت الحركة كتيبة من قواتها الخاصة بمطار حامد كرزاي الدولي للتعامل مع حالة الفوضى.
23/8/2021-|آخر تحديث: 23/8/202104:05 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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08:17
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22:45
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حول هذه القصة

فوضى في مطار كابل.. مخاوف أمريكية من تهديدات محتملة لـ “تنظيم الدولة” وطالبان تعزز قواتها

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة الأمريكية تضع الدفاع عن الحشود في مطار كابل الساعين لمغادرة أفغانستان “أولوية قصوى” ضد هجوم إرهابي محتمل لتنظيم الدولة.

22/8/2021
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