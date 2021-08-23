السودان.. الفيضانات تغمر منازل بمنطقة ود العقلي جنوبي الخرطوم

تضررت مئات المنازل في السودان بعدما تسببت الأمطار الغزيرة في وقوع فيضانات في أنحاء مختلفة من البلاد، وغمرت المياه معظم شوارع العاصمة الخرطوم مما تسبب في صعوبة في حركة السير.