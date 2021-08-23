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السودان.. الفيضانات تغمر منازل بمنطقة ود العقلي جنوبي الخرطوم

غمرت مياه الفيضانات منازل بمنطقة “ود العقلي” الواقعة جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، وغطت المياه الجسور الترابية التي شيدها الأهالي من دون أن تحدث خسائر كبيرة مقارنة بما جرى العام الماضي.
23/8/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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