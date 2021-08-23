تضررت مئات المنازل في السودان بعدما تسببت الأمطار الغزيرة في وقوع فيضانات في أنحاء مختلفة من البلاد، وغمرت المياه معظم شوارع العاصمة الخرطوم مما تسبب في صعوبة في حركة السير.
06:05
من برنامج: المسائية
السودان.. الفيضانات تغمر منازل بمنطقة ود العقلي جنوبي الخرطوم
غمرت مياه الفيضانات منازل بمنطقة “ود العقلي” الواقعة جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، وغطت المياه الجسور الترابية التي شيدها الأهالي من دون أن تحدث خسائر كبيرة مقارنة بما جرى العام الماضي.
23/8/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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