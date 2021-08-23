تتواصل عمليات إجلاء الدبلوماسيين والرعايا الأجانب والمتعاونين من مطار العاصمة الأفغانية كابل، وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إنه تم إجلاء أكثر من 2000 شخص من كابل، وإن المطار مفتوح وآمن.
35:40
من برنامج: المسائية
إطلاق نار كثيف في محيط مطار العاصمة كابل
شهد محيط مطار العاصمة الأفغانية كابل إطلاق نار كثيف وحالة من الفوضى والتدافع عند أسوار المطار، وشوهدت قوات الأمن الأفغانية وهي تحاصر مجموعة من المحتشدين عند أسوار المطار وتحاول منعهم من التقدم.
23/8/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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