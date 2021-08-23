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من برنامج: المسائية

إطلاق نار كثيف في محيط مطار العاصمة كابل

شهد محيط مطار العاصمة الأفغانية كابل إطلاق نار كثيف وحالة من الفوضى والتدافع عند أسوار المطار، وشوهدت قوات الأمن الأفغانية وهي تحاصر مجموعة من المحتشدين عند أسوار المطار وتحاول منعهم من التقدم.
23/8/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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26:50
(الجزيرة)

أفغانستان.. عودة حركة المرور على معبر تشمن الحدودي

08:17
(الجزيرة)

توقعات بفتح مطار كابل أمام الملاحة المدنية

34:40
(الجزيرة)

قراءة مفصلة لردود الفعل الإقليمية لتطورات الوضع في أفغانستان

22:45
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حول هذه القصة

فوضى في مطار كابل.. مخاوف أمريكية من تهديدات محتملة لـ “تنظيم الدولة” وطالبان تعزز قواتها

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة الأمريكية تضع الدفاع عن الحشود في مطار كابل الساعين لمغادرة أفغانستان “أولوية قصوى” ضد هجوم إرهابي محتمل لتنظيم الدولة.

22/8/2021
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(الجزيرة)

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(الجزيرة)

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قراءة مفصلة لردود الفعل الإقليمية لتطورات الوضع في أفغانستان

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