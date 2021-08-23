أفغانستان.. عودة حركة المرور على معبر تشمن الحدودي

نصحت الولايات المتحدة وألمانيا، أمس السبت، رعاياهما في أفغانستان بعدم الذهاب إلى مطار كابل، وحذرتا من مخاطر أمنية مع احتشاد الآلاف سعيا إلى الفرار من البلاد بعد أسبوع من سيطرة حركة طالبان على البلاد.