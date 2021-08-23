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من برنامج: المسائية

أفغانستان.. عودة حركة المرور على معبر تشمن الحدودي

عادة حركة المرور في معبر تشمن الحدودي بين أفغانستان وباكستان إلى حالتها الطبيعية، كما سمحت السلطات الباكستانية بعبور شاحنات نقل البضائع والمسافرين في الاتجاهين مع فرض بعض القيود في معبر طورخم.
23/8/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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تونس.. النهضة تدعو للتحقيق في محاولات اغتيال الرئيس

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تونس.. النهضة تدعو للتحقيق في محاولات اغتيال الرئيس

26:50
(الجزيرة)

إطلاق نار كثيف في محيط مطار العاصمة كابل

35:40
(الجزيرة)

توقعات بفتح مطار كابل أمام الملاحة المدنية

34:40
(الجزيرة)

قراءة مفصلة لردود الفعل الإقليمية لتطورات الوضع في أفغانستان

22:45
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تطورات الوضع في أفغانستان.. أمريكا وألمانيا تنصحان رعاياهما بعدم التوجه لمطار كابل والاتحاد الأوربي يراقب

نصحت الولايات المتحدة وألمانيا، أمس السبت، رعاياهما في أفغانستان بعدم الذهاب إلى مطار كابل، وحذرتا من مخاطر أمنية مع احتشاد الآلاف سعيا إلى الفرار من البلاد بعد أسبوع من سيطرة حركة طالبان على البلاد.

21/8/2021
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