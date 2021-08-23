بعد عقدين من الزمن في أفغانستان، تنتهي أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة في تاريخها مع سيطرة خاطفة لحركة طالبان على البلاد، ما يُلحق ضرراً كبيراً بصورة واشنطن.
08:17
من برنامج: المسائية
أفغانستان.. عودة حركة المرور على معبر تشمن الحدودي
عادة حركة المرور في معبر تشمن الحدودي بين أفغانستان وباكستان إلى حالتها الطبيعية، كما سمحت السلطات الباكستانية بعبور شاحنات نقل البضائع والمسافرين في الاتجاهين مع فرض بعض القيود في معبر طورخم.
23/8/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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