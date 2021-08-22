ناشيونال إنترست.. الحرب على الطريقة الأمريكية وأوهام النصر

قال مسؤول من حركة طالبان اليوم الأربعاء إن قادة الحركة الأفغانية سيظهرون أنفسهم للعالم، على النقيض مما كان الحال عليه قبل 20 عاما عندما كان قادة الحركة يعيشون بشكل كبير في أماكن سرية.