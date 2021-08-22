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من برنامج: المسائية

ناشيونال إنترست.. الحرب على الطريقة الأمريكية وأوهام النصر

نشرت مجلة ناشيونال إنترست مقالا للباحث بول بيلار بعنوان “الحرب على الطريقة الأمريكية وأوهام النصر” تناول الاتهامات والآلام التي تسود الخطاب في أمريكا ردا على الأحداث في أفغانستان.
22/8/2021-|آخر تحديث: 22/8/202104:04 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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قال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد إن الحرب في أفغانستان قد انتهت، وإن الوقت قد حان للعيش بسلام بين مختلف فئات الشعب الأفغاني، واصفا سيطرة الحركة على البلاد بأنه استقلال ثالث.

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