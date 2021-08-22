بعد عقدين من الزمن في أفغانستان، تنتهي أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة في تاريخها مع سيطرة خاطفة لحركة طالبان على البلاد، ما يُلحق ضرراً كبيراً بصورة واشنطن.
15:39
من برنامج: المسائية
ناشيونال إنترست.. الحرب على الطريقة الأمريكية وأوهام النصر
نشرت مجلة ناشيونال إنترست مقالا للباحث بول بيلار بعنوان “الحرب على الطريقة الأمريكية وأوهام النصر” تناول الاتهامات والآلام التي تسود الخطاب في أمريكا ردا على الأحداث في أفغانستان.
22/8/2021-|آخر تحديث: 22/8/202104:04 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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