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من برنامج: المسائية

ماري لولور: الوضع حاليا في أفغانستان لا يبشر بالخير

قالت ماري لولور مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان إن الوضع السائد في أفغانستان حاليا لا يبشر بالخير، طالما أن الصحفيين لا يمكنهم القيام بواجبهم المهني تحت حكم طالبان.
22/8/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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فرنسا: 5 شروط لاعتراف المجتمع الدولي بحركة طالبان

قال وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان إن على حركة طالبان التقيّد بخمسة شروط لكي يحظى نظامها باعتراف المجتمع الدولي، مشدّداً على أن ما تدلي به من “تصريحات معتدلة” لا قيمة له إن لم يقرن بالفعل.

19/8/2021

من برنامج: هاشتاج

واتساب تغلق مجموعة لحركة طالبان

أغلقت شركة فيسبوك مجموعة على تطبيقها واتساب في أفغانستان أنشأتها حركة طالبان لتلقّي شكاوى المواطنين عبرها بعد سيطرتها على هذا البلد، كما أعلن عدد من المنصات بأنها ستواصل حظر محتوى حركة طالبان.

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