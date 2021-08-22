تصاعدت المخاوف من عدم تنفيذ طالبان وعودها بالتسامح بعد نشر وثيقة سرية للأمم المتحدة كشفت فيها أن الحركة كثفت ملاحقة الأفغان الذين عملوا مع القوات الأجنبية في بلدهم.
06:51
من برنامج: المسائية
ماري لولور: الوضع حاليا في أفغانستان لا يبشر بالخير
قالت ماري لولور مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان إن الوضع السائد في أفغانستان حاليا لا يبشر بالخير، طالما أن الصحفيين لا يمكنهم القيام بواجبهم المهني تحت حكم طالبان.
22/8/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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