تصاعدت المخاوف من عدم تنفيذ طالبان وعودها بالتسامح بعد نشر وثيقة سرية للأمم المتحدة كشفت فيها أن الحركة كثفت ملاحقة الأفغان الذين عملوا مع القوات الأجنبية في بلدهم.
11:50
من برنامج: المسائية
البنتاغون: إجلاء نحو 18 ألف شخص من أفغانستان
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية(البنتاغون) إجلاء نحو 18 ألف شخص من أفغانستان حتى الآن، وبدأت العديد من دول العالم إجلاء رعاياها من أفغانستان بعد سيطرة طالبان على مناطق واسعة من بينها العاصمة كابل.
22/8/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية
شاهد المزيد