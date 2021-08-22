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البنتاغون: إجلاء نحو 18 ألف شخص من أفغانستان

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية(البنتاغون) إجلاء نحو 18 ألف شخص من أفغانستان حتى الآن، وبدأت العديد من دول العالم إجلاء رعاياها من أفغانستان بعد سيطرة طالبان على مناطق واسعة من بينها العاصمة كابل.
22/8/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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