أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، بجهود دولة قطر لتعزيز الحوار بين حركة طالبان وبقية الأطراف الأفغانية، معربا عن أمله في أن تؤدي إلى “انتقال شامل وسلمي” للسلطة في أفغانستان.
11:48
من برنامج: المسائية
كريستال ويلز: الاحتياجات الإنسانية في أفغانستان كبيرة جدا
قالت وكالات الأمم المتحدة إن المدنيين الأفغان ما زالوا يتحملون وطأة سيطرة طالبان على البلاد حيث تظل الاحتياجات الإنسانية حرجة وواسعة الانتشار بين السكان الحاليين والنازحين حديثا.
19/8/2021-|آخر تحديث: 19/8/202102:10 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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