كريستال ويلز: الاحتياجات الإنسانية في أفغانستان كبيرة جدا

في أول مؤتمر صحفي بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابل، أعلنت الحركة أن الحرب في أفغانستان قد انتهت، وأصدرت توجيهات لمسلحيها بعدم دخول مقار البعثات الدبلوماسية الخالية في كابل.