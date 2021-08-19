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كريستال ويلز: الاحتياجات الإنسانية في أفغانستان كبيرة جدا

قالت وكالات الأمم المتحدة إن المدنيين الأفغان ما زالوا يتحملون وطأة سيطرة طالبان على البلاد حيث تظل الاحتياجات الإنسانية حرجة وواسعة الانتشار بين السكان الحاليين والنازحين حديثا.
19/8/2021-|آخر تحديث: 19/8/202102:10 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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